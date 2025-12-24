Нетаняху обвини "Хамас" в нарушаване на примирието в Газа

Кадър Youtube

Израелският премиер Бенямин Нетаняху обвини днес "Хамас" в нарушаване на споразумението за прекратяване на огъня в ивицата Газа, след като офицер от армията беше ранен от взривно устройство в Рафах, и обеща ответни действия, предаде Ройтерс.

В изявление от кабинета на премиера се посочва, че "Хамас" трябва да спазва изцяло споразумението от октомври, като се отбелязва, че то предвижда отстраняването на радикалната групировка от властта в Газа, както и демилитаризация и дерадикализация на територията, допълва БТА.

"Израел ще отговори по съответния начин", се добавя в изявлението.

По-рано израелската армия съобщи, че срещу военен автомобил в района на Рафах, в най-южната част на Газа, е било използвано взривно устройство и че един офицер е бил леко ранен.

