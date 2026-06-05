Нетаняху отказа да подложи на гласуване споразумение за примирие с Ливан

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Израелският министър-председател Бенямин Нетаняху обяви, че няма да внесе за гласуване в кабинета предложеното с посредничеството на САЩ споразумение за прекратяване на огъня с Ливан, докато проиранската терористична групировка „Хизбула“ не приеме условията по него. Това съобщи изданието Ynet.

Според медийната публикация премиерът на Еврейската държава е информирал министрите по време на правителствено заседание, че настоящият вариант на споразумението няма да бъде подложен на гласуване, тъй като ливанската групировка все още не го е одобрила.

Изданието отбеляза, че министрите са изразили критики към обсъжданото крехко примирие, което преди това е било предмет на разговори между израелска и ливанска делегации във Вашингтон. Те са настоявали документът да бъде представен за одобрение от правителството преди окончателното му приемане.

Премиерът обаче отхвърли това искане с аргумента, че на практика към момента споразумение не съществува.

„„Хизбула“ е против, затова няма да вземам решение“, заяви Нетаняху. Той добави, че въпросът ще бъде гласуван едва след като другата страна даде своето съгласие.

По-рано лидерът на „Хизбула“ Наим Касем на практика отхвърли предложението за примирие, като обяви намерението на групировката да продължи с ударите по Северен Израел, докато атаките срещу ливанска територия не спрат, пише novini.bg.

Ситуацията около евентуалното споразумение остава несигурна, а дипломатическите усилия с участието на американски посредници продължават.

Редактор "Екип на Петел",

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