Нетаняху отново призова иранците да отстранят политическото ръководство на Ислямската република

Кадър Youtube

Израелският премиер Бенямин Нетаняху призова във видеообръщение, излъчено на персийски език, народа на Иран да отстрани политическото ръководство в Техеран, предаде ДПА, цитирана от БТА.

Речта му очевидни беше преведена и дублирана на персийски чрез изкуствен интелект, отбелязва германската новинарска агенция.

"Граждани на Иран, не пропускайте тази възможност. Отстранете терористичния режим, който направи живота ви ад", призова израелският лидер. Той добави, че през следващите дни Израел ще атакува "хиляди обекти на тероричния режим... за да създаде условия за смелия ирански народ да се освободи от веригите на тиранията", каза Нетаняху.

Той отправи същият призив и снощи, когато направи видеообръщение на иврит.

"Помощта, за която сте се надявали... пристигна", каза Нетаняху.

