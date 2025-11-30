Нетаняху с официално искане да бъде помилван

Кадър Youtube

Израелският премиер Бенямин Нетаняху, който е обект на дълготрайни дела за корупция, е подал официално искане за помилване до президента Ицхак Херцог, съобщи президентската канцелария.

"Кабинетът на президента е наясно, че това е извънредно искане, което има значителни последствия. След като получи всички съответни мнения, президентът ще разгледа искането отговорно и добросъвестно", се казва в изявлението на кабинета на Херцог, цитирано от АФП и БНР.

Канцеларията на премиера все още не е дала коментар по случая.

Нетаняху е обвиняем по дело за корупция. Той отрича обвиненията и не се признава за виновен.

По-рано този месец американският президент Доналд Тръмп написа писмо до Херцог, в което го помоли да помилва Нетаняху.

