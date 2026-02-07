Нетаняху ще се срещне с Тръмп във Вашингтон, за да обсъдят преговорите с Иран

Кадър Youtube

Израелският премиер Бенямин Нетаняху се очаква да се срещне с американския президент Доналд Тръмп в сряда във Вашингтон, където двамата ще обсъдят преговорите на САЩ с Иран, съобщиха днес от канцеларията на Нетаняху, цитирани от Ройтерс и БТА.

"Премиерът смята, че всякакви преговори трябва да включват ограничения за балистичните ракети и спиране на подкрепата за иранската "Ос на съпротивата", посочиха от канцеларията на израелския министър-председател.

Ирански представители изключват поставянето на темата за ракетния арсенал на Иран, който е един от най-големите в Близкия изток, на масата за преговори, и заявяват, че Техеран иска признаване на правото му да обогатява уран.

Ирански и американски представители проведоха вчера непреки преговори за ядрената програма на Ислямската република в столицата на Оман - Маскат. И двете страни заявиха, че очакват да продължат преговорите си в близко време, посочва Ройтерс.

