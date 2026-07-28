Нетаняху ще се срещне с Тръмп за първи път от началото на войната срещу Иран

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Премиерът на Израел Бенямин Нетаняху пристигна във Вашингтон, където по-късно днес ще се срещне с американския президент Доналд Тръмп, предаде Франс прес.

Това ще бъде първата среща между двамата от началото на войната в Близкия изток, която предизвика напрежение между тях, въпреки че двамата съюзници омаловажиха различията си.

Очаква се разговорът между Нетаняху и Тръмп да бъде съсредоточен върху регионални въпроси, по-специално върху Иран, докато Вашингтон заяви, че иска да даде нов шанс за дипломатическо решение след двуседмични бомбардировки в безпрецедентна ескалация след примирието през април.

Израел, който предприе офанзива срещу Техеран заедно със САЩ на 28 февруари - действие, което предизвика регионална война - не взе участие в последната вълна сблъсъци.

Срещата днес е “голяма привилегия, но и голяма отговорност”, заяви вчера при отпътуването си от Израел Нетаняху.

“Ще обсъдим всички въпроси - първо и преди всичко Иран, разбира се. Нашата цел е да гарантираме нашата сигурност, но и да разширим кръга на мир около нас”, добави той.

При пристигането си във Вашингтон снощи израелският премиер участва във вечеря, дадена в памет на сенатор Линдзи Греъм, който почина на 11 юли, съобщи канцеларията на Нетаняху. Той ще присъства и на погребението на сенатора по-късно днес.

Отношенията между Тръмп и Нетаняху се влошиха бързо през април по време на преговорите за временно примирие между Вашингтон и Техеран, след като Тръмп остро разкритикува израелския си съюзник, като го обвини, че пречи на дипломатическите усилия.

Американският президент описа Нетаняху като “много труден приятел” в свое интервю.

Израелският премиер от своя страна призна, че е имало “тактически разногласия”, но настоя, че той и Тръмп имат еднакви цели във войната.

По време на днешната си среща двамата ще обсъдят и прилагането на рамковото споразумение, сключено с посредничеството на САЩ между Израел и Ливан, прилагането на което все още е затруднено.

Сред темите на разговор се очаква да бъде и ситуацията в ивицата Газа, на фона на застоя в дипломатическите усилия за започване на възстановяването на палестинската територия, опустошена от двегодишна война между “Хамас” и Израел, отбелязва БТА.

Редактор "Екип на Петел",

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