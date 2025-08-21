Нетаняху взе важно решение за Газа

Кадър Ютуб

Премиерът на Израел привлече вниманието върху себе си с това, което направи.

Израелският премиер Бенямин Нетаняху е наредил град Газа да бъде превзет по-бързо от планираното по-рано. Това съобщава ДПА, като цитира изявление на неговия офис.

"Графикът за завладяване на последните терористични крепости и поражението на Хамас" ще бъде съкратен, съобщи офисът му, без да дава подробности.

Заповедта на Нетаняху е била издадена преди министърът на отбраната на Израел Израел Кац да е одобрил оперативния план на армията за превземането на Газа.

Френският президент Еманюел Макрон предупреди по-рано за "перманентна война" на фона на планираната военна операция на Израел в град Газа.

"Военната офанзива в Газа, която Израел подготвя, може да доведе само до бедствие и за двата народа и рискува да потопи целия регион в цикъл на перманентна война", написа Макрон в X след разговори с краля на Йордания Абдула II и египетския президент Абдел Фатах ал Сиси, пише news.bg.

Макрон повтори призива си за постоянно прекратяване на огъня в Ивицата Газа.

Той също така настоя за освобождаването на всички заложници, предоставянето на мащабна хуманитарна помощ за хората в Газа, както и разоръжаването на палестинската войнствена организация Хамас и укрепването на Палестинската власт като предпоставки за прекратяване на войната.

Израелският министър на отбраната Израел Кац одобри план за разполагане на военни сили за превземане на град Газа.

Израел ще издаде повиквателни за около 60 000 резервисти от сряда като част от подготовката за офанзива срещу Хамас в град Газа.

Разрешението дойде, въпреки че палестинската групировка Хамас заяви, че е представила "положителен отговор" на ново предложение за прекратяване на огъня в ивицата Газа на международните медиатори.

Макрон засили критиките си към Израел през последните месеци заради поведението му в Газа. Той също така обеща да признае палестинска държава, ход, остро критикуван от правителството на израелския премиер Бенямин Нетаняху.

