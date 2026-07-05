Нетаняху заяви, че поддържа отлични отношения с Тръмп въпреки случайните им разногласия

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Премиерът на Израел Бенямин Нетаняху заяви в интервю, излъчено по американската телевизия "Фокс нюз", че поддържа „отлични отношения“ с президента на САЩ Доналд Тръмп въпреки случайните разногласия между тях. Израелският в. "Джерузалем пост" извежда и думите на министър-председателя, че САЩ нямат по-голям съюзник от Израел и че Израел няма по-голям съюзник от САЩ.

„В деветдесет и девет процента от случаите се разбираме. Но както във всяко семейство и както във всяко близко приятелство, понякога има разногласия и ние ги обсъждаме открито“, заяви Нетаняху. Той отрече разногласията да включват различни цели по отношение на Иран, отбелязвайки, че САЩ и Израел „имат една и съща цел“.

„Искаме Иран да се откаже от програмата си за ядрени оръжия. Искаме да видим, че е премахнат обогатеният уран. Искаме да видим премахнати обектите за обработка на ядрения материал“, заяви Нетаняху.

Според израелския премиер Тръмп вярва, че тези общи цели могат да бъдат постигнати чрез преговори с Техеран и оказване на натиск върху Ислямската република.

Той добави, че независимо от Меморандума за разбирателство между САЩ и Иран, докато той е премиер, на Иран няма да бъде позволено да разработва ядрени оръжия, посочва БТА.

Редактор "Екип на Петел",

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