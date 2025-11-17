Нети помогнала на Иво Димчев да докаже на военните, че е гей

кадър bTV

редактор Веселин Златков

Антоанета Добера-Нети и Иво Димчев откриха с гостуването си новата седмица в „Преди обед” по bTV. Двамата актьори и певци се оказаха много близки още от ученическите си години. При това толкова близки, че ги смятали за гаджета.

„Майката на Иво се надяваше да сме гаджета. Милата...”, коментира Нети. Димчев пък сподели, че той често демонстрирал, че е гей, включително и на 24 май, когато се появил с токчета и дамска чантичка, вместо задължителната униформа на пионерче. Той излъгал майка си, че специално им поръчали от училище да се наконтят като за карнавал.

Нети помогнала на приятеля си и като му дала своя сребриста блуза, за да се яви на военна комисия. „Отидох там, казах им: „Аз съм гей, вижте ме как изглеждам! Ако ме вкарате в казармата ще се самоубия!” Освободиха ме на основа психически и личностни отклонения”, разказа Иво Димчев.

