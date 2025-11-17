реклама

Нети помогнала на Иво Димчев да докаже на военните, че е гей

17.11.2025 / 10:00 3

кадър bTV

редактор Веселин Златков

Антоанета Добера-Нети и Иво Димчев откриха с гостуването си новата седмица в „Преди обед” по bTV. Двамата актьори и певци се оказаха много близки още от ученическите си години. При това толкова близки, че ги смятали за гаджета.

„Майката на Иво се надяваше да сме гаджета. Милата...”, коментира Нети. Димчев пък сподели, че той често демонстрирал, че е гей, включително и на 24 май, когато се появил с токчета и дамска чантичка, вместо задължителната униформа на пионерче. Той излъгал майка си, че специално им поръчали от училище да се наконтят като за карнавал.

Нети помогнала на приятеля си и като му дала своя сребриста блуза, за да се яви на военна комисия. „Отидох там, казах им: „Аз съм гей, вижте ме как изглеждам! Ако ме вкарате в казармата ще се самоубия!” Освободиха ме на основа психически и личностни отклонения”, разказа Иво Димчев.

 

Коментари
Коментирай чрез Facebook
0
0
kjk (преди 7 секунди)
Рейтинг: 154366 | Одобрение: 17066
Старшината забелязал че,липсват няколко войника и застанал до дупката на оградата и зачакал! Не след дълго един войник се промушил,оня го хванал и го попитал :-Къде ходиш??? - При Сийка!!! Бил отговора и така нколко войника подред със същия отговор. Накрая се промушил един войник и старшината му задал същия въпрос. Отговора бил:-  Аз съм Сийка!!!:errm:Усмивка;)
0
0
2134 (преди 8 минути)
Рейтинг: 3048 | Одобрение: 623
” Освободиха ме на основа психически и личностни отклонения”, разказа Иво Димчев."  Военните са били много прави в диагнозата Усмивка
0
0
dd (преди 13 минути)
Рейтинг: 10385 | Одобрение: 3020
Ах, ужасен ужас Болест
0
0
kjk (преди 15 минути)
Рейтинг: 154366 | Одобрение: 17066
Будала,що семе щеше да събере избягал си от късмета!!!;):errm:Намусен

Форум
