Нети се отправя към САЩ

В края на януари актрисата и певица Антоанета Добрева-Нети заминава за САЩ, при това не сама, а с Асен Блатечки. Това съобщи тя в студиото на „На кафе” по Нова телевизия. Двамата ще представят спектакъла „Този филм”, автор на който е съпруга на актрисата Дони.

„Шуробаджанащината е хубаво нещо, но само в изкуството”, коментира Нети. Тя допълни, че турнето ще мине през поне 10 града в Америка, където има български общности.

Актрисата каза също, че нашите общности не са най-консолидираните, но винаги има една личност, която ги обединява.

„Винаги има един, който е като Странджата, най-често е Странджанка”, обясни Нети. Тя добави, че по празниците са най-големите ѝ ангажименти като певица и е толкова натоварена, че гледа графика си само ден за ден, без да мисли за следващия.

