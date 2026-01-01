Нетната месечна минимална работна заплата в Турция става 556 евро

Снимка: pixabay

Нетната месечна минимална работна заплата в Турция нараства през 2026 г. на 28 075 турски лири (556 евро) спрямо досегашните 22 104 лири (438 евро), съобщават местните медии.

Увеличението е от 27 процента, заяви на пресконференция по-рано този месец министърът на труда и социалната политика на Турция Ведат Ъшъкхан. Той посочи, че размерът на брутната минимална работа заплата ще бъде 33 030 лири (654 евро), допълва БТА.

"С новата работна заплата ние заставаме зад обещанието си да не оставим нашите трудещи се да бъдат смазани от инфлацията", посочи министърът след обявяването на решението на 23 декември.

Увеличението на минималната заплата, което ще се отрази на около 9 милиона служители и е възприемано като сигнал за увеличение на заплатите в частния сектор, може да засили инфлацията в близките месеци, коментират икономисти.

Страната продължава да се бори с висока инфлация, макар последните данни да сочат леко забавяне на темпото. През ноември Турският статистически институт отчете годишна инфлация от 31,07 процента, което е най-ниското ниво за последните четири години, напомня Ройтерс.

