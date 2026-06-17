Неубедителни Португалия и Роналдо с фалстарт на Мондиала

Стопкадър БНТ

Португалия определено разочарова в първия си мач от Мондиал 2026 и завърши 1:1 с ДР Конго в среща от група “К”, която се игра в Хюстън. Жоао Невеш откри за "мореплавателите" още в 6-ата минута, но в самия край на първата част Йоан Уиса изравни за африканците (45+5'). Двата тима са още в компанията на Колумбия и Узбекистан.

За ДР Конго самото участие на световни финали е огромна възможност да се докаже на най-голямата сцена. Отборът се завръща на най-голямата футболна сцена за първи път от 52 години насам, когато за последно участва през далечната 1974 г. под името Заир. Тогава отборът губи и трите си мача, като допуска цели 14 гола и не вкарва нито един. „Леопардите“ си осигуриха драматично място на Мондиала след инфарктен гол в 100-ната минута на плейофа срещу Ямайка.

Това бе първият двубой между тези два отбора. Последната кампания на Португалия на Световно първенство приключи след загуба от африкански съперник – Мароко (1:0), но пък “мореплавателите” постигнаха победа срещу Нигерия в последната си контрола миналата седмица (2:1).

Португалия веднага натисна съперника си и още в 6-ата минута откри резултата. Добро центриране отляво на Педро Нето намери Жоао Невеш, който с глава простреля конгоанския вратар Лионел Мпаси-Нзау - 1:0 за "мореплавателите". ДР Конго пък опита да отвърне бързо, но ударът на Йоан Уиса от дистанция мина встрани от вратата на Диого Коща. В 18-ата минута пък Португалия можеше да удвои аванса си, но откъсналият се Нуно Мендеш стреля право в тялото на стража на африканците.

Тимът на Роберто Мартинес продължи да владее повече топката, но постепенно темпото в играта им поспадна. А в края на първата част португалците бяха наказани за по-пасивната си игра. След изпълнение на корнер и разиграване, Артур Масуаку центрира, а Йоан Уиса бе оставен непокрит и с глава засече за 1:1. Това бе и исторически първи гол за страната на световни финали.

На почивката Мартинес предприе рокада и пусна в игра Франсиско Консейсао вместо неотличилия се Бернардо Силва. В 55-ата минута след добра комбинация топката попадна в Жоао Кансело, който с красива задна ножица намери мрежата, но преди това бе отсъдена засада. Тринадесет минути по-късно Консейсао проби добре отдясно и намери Роналдо, който обаче не успя да уцели добре топката и я прати в аут, пише Спортал.бг.

Няколко минути по-късно ситуацията се повтори, като отново крилото на Ювентус направи пробив и подаде на ветерана, който отново не успя да намери целта. Африканците пък отвърнаха с много опасна контраатака, при която Седрик Бакамбю стреля много опасно от дистанция, но не бе точен.

В самия край на срещата направилият също слаб мач Бруно Фернандес пробва удар от дистанция, но бе неточен.

Редактор "Екип на Петел",

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