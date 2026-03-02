Неучебен ден за всички училища в страната
02.03.2026
снимка: Община Варна
2 и 3 март са неучебни за всички училища в страната. Децата ще се завърнат в класните стаи на 4 март, четвъртък.
Следващите почивни дни по графика, одобрен от МОН, са по случай пролетната ваканция и ще обхванат дните от 4 до 13 април, предаде Нова телевизия.
