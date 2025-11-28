Неуспешен тест на руска ядрена ракета, мощен взрив и лилав облак в небето

Местни са заснели експлозията. Кадър: Телеграм

Неуспешен тест на ядрена ракета предизвика мощен взрив в руска военна база. Той е избухнал в база, където са разположени най-новите най-новите ракетни системи "Авангард". Огромен облак от лилав дим се е издигнал в небето, съобщи Ural56.ru, позовавайки се на местни жители, цитира 24 часа

ArbatMedia, позовавайки се на очевидци, също съобщава за инцидента и добавя, че той може да е причинен от авария при изстрелване на ракета, която според източниците на изданието се е "разпаднала във въздуха".

Няма официални коментари от федералните власти относно инцидента.

Местните власти не са коментирали инцидента и според съобщенията няма планове за евакуация на хора от района. Инцидентът е станал в Ясний, Оренбургска област, където се намират космодрум и база на ракетните войски. Това е една от 11-те площадки в Русия, от които могат да се извършват наземни изстрелвания на ракети с голям обсег, включително такива, оборудвани с ядрени бойни глави.

Дуже схоже, що у РФ знову вибухнув "Сармат", який запустили з пускової бази "Ясное"



Що на це вказує - https://t.co/V7STSVIZ8B pic.twitter.com/lv0V1wD6tz — DEFENSE EXPRESS (@DEFENSEEXPRESS) November 28, 2025

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!