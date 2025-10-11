Невероятен гаф по Нова телевизия: думата стадион бе съкратена като стотинка

Мая Иванова. Кадър: Нова ТВ

Думата стадион бе съкратена като стотинка. Този невероятен гаф допусна Нова телевизия, при репортажа за очаквания футболен мач между България и Турция.

Така националният стадион "Васил Левски" бе съкратен като ст. "Васил Левски".

Думата "стадион" не се съкращава стандартно и няма общоприето съкращение в българския език. Тя обикновено се пише изцяло.

Думата "стотинка" се съкращава като "ст." и след съкращението задължително се пише точка.

