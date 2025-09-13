Невероятен куриоз в София - две паралелни велоалеи на голям булевард
Мая Иванова. Кадри: Нова ТВ
Невероятен куриоз показа репортаж на Нова телевизия. Заради промяната в организацията на движение по столичния булевард "Витоша" по част от трасето в момента има две паралелни велоалеи.
Според пешеходци така се получава объркване, все още оттам мога да минават само велосипеди и тротинетки въпреки съществуващата нова алея.
Велоалеята беше преместена долу на шосето и повечето хора приемат, че това вече е тротоар. Другите, които не знаят за този случай, виждат маркировката и преценяват, че това е велоалея.
Така може да се стигне до сериозен и опасен инцидент.
В отговор до Нова телевизия от столичната община посочват, че велоалеята върху тротоара е била предвидена за премахване след като е маркирана новата, но след решението на съда от май миналата година за спиране на промените в организацията на движение там, общината от своя страна е спряла премахването на велосипедната алея от тротоара на булевард "Витоша".
В писмена позиция до медията от столичната дирекция на вътрешните работи уточняват, че все още новата организация на движението не е въведена и допълват, че няма забрана за ползване на старата велоалея, което с две думи означава, че и двете алеи са за велосипеди .
Объркването е на лице и сред ползващите велоалеите, и сред пешеходците, показва репортажа на Нова телевизия.
