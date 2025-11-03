Невероятен обрат в „Игри на волята“

Мая Иванова. Кадри: Нова ТВ

Невероятен обрат беляза „Игри на волята“. След като водиха с 10 минути Лечителите загубиха и отново са в Изолатора.

Цялата преднина, която имаха, просто се стопи.

Последната задача, която и двете племена трябваше да направят, бе да изпишат огледално думата Справедливост.

Първи се суетиха Феномените. Точно това бе разковничето, което отново им спечели Резиденция. 10 минути зелените не можеха да налучкат думата. Оправдаха се, че от глад вече не могат да мислят.

Ралица Паскалева обаче ги нахока, защото са само две седмици на глад, а Радостина от Феномените изкара повече на Блатото.

Аз не мога повярвам, направо не мога да повярвам. Лечителите имаха 10 минути преднина, как ги настигнахме – знам, коментира след края на състезанието Ръждавичка

Нямам желание вече. Иде ми да се хвърля от нос Калиакра, на другия полюс бе Дино от Лечителите.

Любопитно беше, че Феномените на два пъти ликуваха победата. След като настигнаха и изпревариха на думата Справедливост Лечителите, водещия Павел обаче ги хвана, че не са я изписали правилно, тъй като е имало скрити букви, които от другата страна на куба, се четат по друг начин. Така те започнаха от начало.

В този момент обаче и Лечителите видяха, че са допуснали същата грешка и поправката забави и тях, а накрая сините се оказаха по-бързи и заслужено отново са на Резиденция.

