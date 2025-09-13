Невероятен обрат в "Игри на волята"

Мая Иванова. Кадър: Нова ТВ

Невероятен обрат беляза "Игри на волята". Преди първата елиминационна битка за сезона, в която ще се борят за оцеляване застрашените Калин и Мартина от Феномените и Гергана, Александра и Йордан от Завоевателите всичките те участваха в първия по рода си Съвет на осъдените.

Ралица Паскалева им бе устроила съревнование със съдбата, което може да им донесе неочаквана награда или да ги изправи пред сериозни предизвикателства.

Всеки от тях имаше кутия, в която и някакъв късмет. Александра и Гергана изтеглиха късмета спасени. Калин, също няма да участва в битката, тъй като му се падна смяна на местата. Така той се върна при Феномените и избра Гордиенко, която да го замени.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!