Невероятен жест на Дино разплака вражеско племе в "Игри на волята"

Мая Иванова. Кадри: Нова ТВ

Сълзи и емоционална драма беляза тазвечершния епизод на "Игри но волята". В капитанска битка между Лечителите, Феномените и Завоеватели, победата завоюва Николай Начев - Дино.

Той спечели 50 гроша. В този момент водещия Павел му отправи сензационно предложение - да ги замени за храна, с която да нагости жълтото племе, което не е яло 5 дни.

Дино се съгласи без грам съмнение.

Може всичко, ама храна на гладен човек не се отказва, коментира скромно той.

Това разплака всички.

Ивайло, капитанът на жълтите обясни: Много е тежко. Той най-вероятно в момента го прави заради нас, защото вижда, че много страдаме, но това е огромен пример, какъв човек играе в "Игри на волята". Какви трябва да бъдем като цяло един към друг и колкото повече хора като него има, то по-добър ще стане света за всички.

Дино е 36 години - бивш състезател и настоящ треньор по борба. Носи прякорът "Дино", дошъл от анимацията "Семейство Флинтстоун". Мотото му е "Говори бързо и не приемай "Не" за отговор". Определя се като веселяк, но и силен стратег, който е готов на всичко за победата.

