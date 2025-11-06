Невероятна драма са заплита в „Игри на волята“

Мая Иванова. Кадри: Нова ТВ

Невероятна драма се заплете в „Игри на волята“ – една загуба може да донесе победа. Победа за Ивайло и Кристиян, ако правилно изпълнят всичките задачи пред тях.

Безименните номинираха Ивайло и Кристиян. Така бе запазена женската коалиция при тях – Пекин, Радостина, Николета и единствения мъж Мирослав.

Тази вечер на арената – в морска битка те обаче загубиха от Феномените.

Така възелът се заплете изключително много. Сега жълтите отново ще са на съвет и ще трябва да номинират сред коалицията, която си правеше сметката да върви заедно.

Така ще започнат да се самоизяждат.

Дали след номинациите утре и битката няма да си тръгнат двата от Безименните, само времето ще покаже.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!