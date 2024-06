Невероятно е за какво българин даде 265 хиляди лева

Кадър ХБК България

Българин е хвърлил колосалната сума от 265 хиляди лева за една бутилка уиски.

Една от 288 бутилки от най-старото уиски The Reach, на шотландската марка The Macallan бе закупена от български колекционер за сумата от 265 000 лв, предаде Кока-Кола ХБК България.



За първи път в България уиски ентусиасти и ценители получиха достъп до толкова лимитирано издание на The Macallan.



Рядкото 81-годишно сингъл малц уиски The Reach е най-старото уиски произвеждано някога от The Macallan, изработено от една дъбова шери бъчва. Тъмната, скъпоценна напитка е обвита в изящна декантера, изработена от духано горещо стъкло и поставена върху бронзова скулптура на три ръце.



Всяка ръка представлява герои от историята на The Macallan. Една от тях е в памет на работниците от дестилерията от 1940 г., които са допринесли за създаването на уникалното уиски в трудни времена, преди повече от осем десетилетия. Другата ръка е тази на някогашния председател Алън Шиач, чийто дядо е бил начело на компанията, когато уискито бива поставено в бъчвата. Третата е на днешния майстор уиски производител Кирстин Кембъл, която внимателно подбира бъчвата от 1940 г., използвана за създаването на The Reach, и която взема решението, че сега е моментът да сподели това уиски със света.





