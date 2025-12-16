Невероятно зрелище и 8 гола на "Олд Трафорд"

кадър: Спортал

Манчестър Юнайтед и Борнемут изиграха спиращ дъха сблъсък, завършил в последен мач от 16-ия кръг на Премиър лийг.

Двата има не оставиха покой на всички зрители на този невероятен сблъсък, разменяйки си на няколко пъти водачеството в двубоя. Цели осем голмайстори записаха имената си на таблото. Домакините започнаха вихрено и успяха да поведат чрез Амад Диало (13’) и правейки още няколко сериозни пропуска в първия половин час игра.

Постепенно гостите успяха да изравнят играта и стигнаха до изравнително попадение чрез Антоан Семеньо (40’), предаде Спортал.

Все пак “червените дяволи” се оттеглиха с преднина след попадение на Каземиро (45’) с глава в добавеното време. “Черешките” направиха изключителен обрат само в рамките на шест минути в началото на втората част, когато Еванилсон (46’) и Маркъс Тавърниър бяха точни.

На свой ред “Стретфорд Енд” избухна след нов обрат, този път благодарение на головете на Бруно Фернандеш (77’) и Матеус Куня (79’). Този ентусиазъм за домакините обаче бе попарен от Ели Крупи (84’).

