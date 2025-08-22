Невиждана буря помете български град, улиците изчезнаха
22.08.2025
Страшна буря удари Северна България.
На много места има наводнения и паднали дървета.
Лом, 21 век, На мястото на улицата е река, на мястото на асфалта е водопад! Тротоари и канализация са като научна фантастика!, предаде Метео Балканс.
Жестойа буря... Потроши всичко в Царев Брод.
Не, това не е Тексас, а Мизия
