Невредимо е кучето на жената, загинала в Пирин

Снимка: Университетски аварийно-спасителен отряд

След продължителна и изключително трудна акция, в която се включиха планински спасители, дронове и военен хеликоптер "Кугър", тялото на 41-годишна жена беше открито в цепнатина на огромна пропаст. Най-вероятно жената се е подхлъзнала на заснежено място и е паднала от над 500 метра височина. Кучето ѝ беше открито невредимо, предава БНР.

В петък срещу събота жената е пренощувала в заслон "Кончето", след което е тръгнала по един от най-трудните маршрути към връх вихрен.

Следобед връзката с нея е прекъснала, а близки са подали сигнал към Планинската спасителна служба. Рано тази сутрин 2 екипа от 8 спасители тръгват на акция. В търсенето са включени и дронове. Около обяд на терен пристига и хеликоптер "Кугър" на Военновъздушните сили. Търсенето продължава с часове, а от жената нямало и следа, каза кметът на Банско Стойчо Баненски, който е част от отряда.

"Доста тежка акция, изпълнена с много неясноти още от началото, защото и дроновете, и огледа с хеликоптера не показаха резултат. Започнахме да оглеждане и с дронове и визуално - улеите, които са от южната страна на Кончето. Туристи се обадиха, че са чули кучето да лае. Слязхме към Влахина река и видяхме кучето. След това намерихме раницата и след това - жената, която беше починала. За съжаление, мястото, на което я намерихме, не предполага да се види нито от хеликоптер, нито от дрон. Най-вероятно е подсякла снежен склон, подхлъзнала се е и това е довело до трагичния инцидент".

От изключителна важност се оказала помощта на военния екипаж с командир майор Марин Тасков, който е държал хеликоптера, зависнал над пропастта.

"Това, което видях днес със моя дългогодишен опит, от екипажа на Военновъздушните сили, беше меко казано впечатляващо. Едно от най-сложните места, на които съм виждал да зависне хеликоптер, да остане и да ни помогне. Изчакаха ни цял ден, за което от името на целия отряд на спасителна служба - Банско им благодаря.

Четири тежки инцидента са станали в Пирин за по-малко от месец споделиха спасителите и припомниха, че планината освен прекрасна крие и много опасности.

"Съболезнование изказвам на близките и роднините на жената, която е починала и апелирам всички да ходят в планината подготвени. Да проверяват метеорологичните условия, маршрута, състоянието, заснежаването да преценяват собствените си сили".

Редактор "Екип на Петел",

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