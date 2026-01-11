Неврохирургът Николай Габровски: В България имаме качествено здравеопазване

кадър: Bulgaria ON AIR

В България имаме качествено здравеопазване. Има няколко варианта, ако искаме да се развиваме в условия на дефицит на средства. Това заяви неврохирургът проф. Николай Габровски в ефира на "Опорни хора".

Той коментира различните според него варианти.

"Единият вариант е да се повишат вноските - това, което всички ние даваме, за да имаме повече пари в системата. Другият вариант е да се чака повече - забавяме услугата и се образуват листи на чакащите за неспешни случаи, които са характерни за абсолютно цяла Западна Европа. Третият вариант е да има намаляване на качеството на услугата. Това са базисни икономически механизми, от които ние ще трябва да си изберем какво точно искаме - да даваме повече пари чрез осигуровки или доплащане, да забавим услугата или да намалим качеството. Социалната ориентация на България ще бъде запазена и ще намерим механизъм това да се случи по някой от тези начини, без реално да страдат пациентите", посочи той пред Bulgaria ON AIR.

За България е известно, че е страната с най-нисък относителен процент, който хората отделят за здравеопазване, отбеляза още специалистът и уточни: "България е страната с най-ниска абсолютна стойност на парите, които се събират и се отделят за здравеопазване".

Проф. Габровски коментира и темата за обществените поръчки на болниците. Той бе категоричен, че болниците нямат механизми и функции, с които да проверяват фирмите.

"Преди години, когато цените на някоя храна в някоя държавна болница, която трябва да бъде обект на атака, са много ниски, някой излиза и казва: "Цените са много ниски, хранят се много зле болните, не може да се живее с такава храна". Ако случайно цените са високи, се казва: "Цените са много високи, има картел, някой злоупотребява". Тоест, каквото и да направиш, винаги си виновен. Така или иначе безспорно в миналото е имало практики, които са минавали именно и през храна, и през други важни звена, структури и дейности. И безспорно, корупция е имало, няма какво да си затваряме очите. Но не трябва да правим обобщения, че тя е повсеместна и не трябва да говорим общо за всички болници, защото просто това не е коректно. Когато някой е "сгазил лука", нека да бъде посочен и да си понесе отговорността", призова специалистът.

