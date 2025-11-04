Невяна Владинова: Два вида хора се плашат от влизането на еврото у нас

Редактор: Недко Петров

Дали политиците ще приложат адекватни политики, след като Кристалина Георгиева обяви, че населението в България застарява. Все още изтичат много мозъци навън и правим твърде малко, за да върнем българите обратно в нашата страна, за да работят за нашата икономика. Стандартът не се вдига сам по себе си, и заради това че сме влезли в еврозоната едва ли не всички очакват да се повишат заплатите просто ей така.

Остър коментар по темата направи Невяна Владинова.

Аз не съм толкова черногледа относно това, че населението намалява. Смятам, че много българи в момента се връщат в България, и се радвам да видя това нещо, заяви едно от златните ни момичета.

По-скоро аз бих допълнила относно това дали хората се вълнуват от това, че ще бъдат на масата и ще имат право на гласа, призовавам политиците да ни убедят, че те не само ще седят на тази маса. И наистина ще вземат някакво отношение, а не сега да използват това нещо, само за да ни дадат някакви сламки, за които да се хванем, добави Невяна.

Според нея има два вида хора, които много се плашат от влизането на еврото у нас.

Едните са тези, които укриват някакви доходи и съответно не плащат данъци върху тях, а другите се страхуват от каквато и да е било промяна, и не обичат да излизат от зоната си на комфорт. Може би, има и трети процент, които имат сантимент към лева и го считат за някаква национална идентичност. Но аз смятам, че колкото и страшно да изглежда в момента, в дългосрочен план това по-скоро ще осгури по-добро бъдеще на страната ми, така че съм привърженик на еврото, каза още по Нова Тв бившата състезателка по художествена гимнастика.

