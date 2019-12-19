New YEAR's EVE 2020 - Caribi Bar - 31.12/22:00

#CaribiBar Presents ... Новогодишно парти!

NEW YEAR's EVE 2020 - Caribi Limited Edition Party !



Очаква ви музикално настроение с любими хитове ft. DJ Nedo, новогодишна томбола, куп награди и подаръци, невероятно настроение и безброй изненади!





Новогодишен КУВЕРТ - 45,00 лв.

- Плато Мезета "Асорти" - 100 гр.

- Ядки Микс - 50 гр.

- Коктейлни Хапки - 5 бр.

- Петифури - 2 бр.

- Парче баница с късмет - 1 бр.

- Безалкохолно /по избор/ - 1 бр.

- Минерална вода - 1 бр.

- Tullamore Dew / Grants / Finlandia- 100 мл.

- Чаша Шампанско - 150 мл.

- Моркови /лентички/ в чаша с фреш лимон – 1 бр.

- Билет за участие в томболата



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VIP Новогодишен КУВЕРТ - 55,00 лв.

- Плато Мезета "Асорти" - 100 гр.

- Ядки Микс - 50 гр.

- Коктейлни Хапки - 7 бр.

- Петифури - 2 бр.

- Парче баница с късмет - 1 бр.

- Безалкохолно /по избор/ - 1 бр.

- Минерална вода - 1 бр.

- Chivas Regal 12 г. / Glenfiddich 12 г. - 100 мл.

- Чаша Шампанско - 150 мл.

- Моркови /лентички/ в чаша с фреш лимон – 1 бр.

- ДВА билета за участие в томболата - 2 броя !!!





#CaribiBar #BePartyPeople #LoveThisPlace #NewYearsEve2020

☎ RSV - 0889 40 30 40 и 0888 292 003

Кувертите за закупуват на място в Caribi Bar от 09:00 до 23:00 ч

Online RSV - http://www.caribibar.com/

Очакваме Ви ... #CaribiBar ... Все така интересен!!!

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