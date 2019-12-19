New YEAR's EVE 2020 - Caribi Bar - 31.12/22:00
#CaribiBar Presents ... Новогодишно парти!
NEW YEAR's EVE 2020 - Caribi Limited Edition Party !
Очаква ви музикално настроение с любими хитове ft. DJ Nedo, новогодишна томбола, куп награди и подаръци, невероятно настроение и безброй изненади!
Новогодишен КУВЕРТ - 45,00 лв.
- Плато Мезета "Асорти" - 100 гр.
- Ядки Микс - 50 гр.
- Коктейлни Хапки - 5 бр.
- Петифури - 2 бр.
- Парче баница с късмет - 1 бр.
- Безалкохолно /по избор/ - 1 бр.
- Минерална вода - 1 бр.
- Tullamore Dew / Grants / Finlandia- 100 мл.
- Чаша Шампанско - 150 мл.
- Моркови /лентички/ в чаша с фреш лимон – 1 бр.
- Билет за участие в томболата
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VIP Новогодишен КУВЕРТ - 55,00 лв.
- Плато Мезета "Асорти" - 100 гр.
- Ядки Микс - 50 гр.
- Коктейлни Хапки - 7 бр.
- Петифури - 2 бр.
- Парче баница с късмет - 1 бр.
- Безалкохолно /по избор/ - 1 бр.
- Минерална вода - 1 бр.
- Chivas Regal 12 г. / Glenfiddich 12 г. - 100 мл.
- Чаша Шампанско - 150 мл.
- Моркови /лентички/ в чаша с фреш лимон – 1 бр.
- ДВА билета за участие в томболата - 2 броя !!!
#CaribiBar #BePartyPeople #LoveThisPlace #NewYearsEve2020
☎ RSV - 0889 40 30 40 и 0888 292 003
Кувертите за закупуват на място в Caribi Bar от 09:00 до 23:00 ч
Online RSV - http://www.caribibar.com/
Очакваме Ви ... #CaribiBar ... Все така интересен!!!
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