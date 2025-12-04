New York Times съди Пентагона заради нови ограничения за журналистите

Снимка: Пиксабей

Вестник The New York Times заведе дело срещу Пентагона в четвъртък, обвинявайки американското министерство на отбраната, че нарушава конституционните права на своите журналисти с новите ограничения за отразяване на новини.

Наложените през октомври ограничения изискват от репортерите да подпишат декларация, че няма да получават неоторизирана информация, и ограничават достъпа до определени зони, освен ако не са придружени от официално лице, посочва Фокус. В резюме на исковата молба вестник New York Times го нарече "точно такъв тип схема за ограничаване на свободата на словото и пресата, която Върховният съд и Апелативният съд на окръг Колумбия са признали за нарушение на Първата поправка“.

Вестникът иска от окръжния съд на САЩ във Вашингтон да издаде заповед, която да "спре Пентагона да прилага политиката си по отношение на пресата".

The New York Times "възнамерява да се защити срещу нарушаването на правата, както сме правили и преди, по време на администрации, които се противопоставяха на контрола и отчетността“, посочва компанията в изявление.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!