Newsweek: Тръмп иска да унищожи Русия като страна - бензиностанция

Кадър Ютуб

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че страните, които продължават да правят бизнес с Русия, трябва да се подготвят за сурови санкции. Както пише Newsweek, американският лидер се стреми да отслаби Русия като нефтена държава, предаде Евроком.

Обявяването на нови ограничения идва на фона на неотдавнашното налагане на санкции от страна на САЩ срещу Роснефт, Лукойл и техните дъщерни дружества, което вече принуди китайските държавни компании да спрат да купуват руски петрол. Индия, вторият по големина купувач на руски петрол, не е направила нито една поръчка за декември.

Ескалиране на петролния натиск

Базираният в Берлин енергиен анализатор Томас О’Донъл, в коментар за Newsweek, заяви, че действията на САЩ, съчетани с успешните атаки на Украйна срещу руски рафинерии, биха могли да „неутрализират Русия като нефтена държава“. Той смята, че по-нататъшни санкции и атаки срещу инфраструктурата ще действат като „мощен мултипликатор“ за срива на руските енергийни приходи.

О’Донъл отбеляза, че Русия е на практика ограничена до два основни купувача – Китай и Индия – и сега ще бъде почти невъзможно да намери алтернативни клиенти поради страх от вторични санкции.

Какво планира Тръмп

Тръмп заяви, че законодателите може също да добавят Иран към списъка със санкции. Според медийни съобщения, това се отнася до законопроект, дълго лобиран от републиканския сенатор Линдзи Греъм, който може да наложи тарифи до 500% върху вноса от страни, купуващи руски енергийни продукти.

Подобни ограничения биха били насочени предимно към Китай и Индия, които са ключови пазари за руския петрол.

Руски енергийни съоръжения под атака

През последните месеци украински дронове систематично атакуват руски рафинерии и пристанища. Само в Черно море терминалите в Новоросийск и Туапсе бяха сериозно повредени, което засегна приблизително 2% от световните доставки на петрол.

Експертите очакват, че към съоръженията в Черно море може да се добавят и съоръжения в Балтийско море, което би довело до загуби за руската експортна инфраструктура, значително увеличавайки въздействието на санкциите.

Защо Тръмп се нуждае от това

Анализаторите смятат, че затягането на санкциите е част от опита на Тръмп да принуди Путин да седне на масата за преговори с по-малко строги изисквания. Удар върху приходите на Кремъл би могъл да направи невъзможни високите разходи за отбрана, които са в основата на руската военна машина.

Алекс Адамо от The Commercializer заяви, че Тръмп може да се опита да убеди ЕС да заеме подобна безкомпромисна позиция и рязко да намали вноса на руски енергийни продукти.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!