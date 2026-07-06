Неймар към вратаря на Норвегия: Не и на мен, идиот!

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Неймар влезе в разгорещен словесен сблъсък с вратаря на Норвегия Йорян Ниланд, след като реализира късна дузпа при загубата на Бразилия с 1:2 на осминафиналите на Световното първенство. Моментът добави допълнителна драма към отпадането на петкратните световни шампиони. Инцидентът се разигра мигове преди Неймар да изпълни наказателния удар. Ниланд, който вече беше отразил дузпа на Бруно Гимараеш при 0:0 по-рано в мача, се опита да разконцентрира бразилската звезда с психологически игри в последния момент, предаде Спортал.

Според DAZN, докато се е подготвял за изпълнението, Неймар неколкократно е попитал норвежкия вратар: „Къде я искаш?“. Ниланд отговоря с: „В гредата, в гредата“. Неймар обаче имаше последната дума. 34-годишният нападател хладнокръвно реализира дузпата, след което се обърна към Ниланд с думите: „Не и на мен! Не и на мен, балък!“.

Въпреки че спечели тази лична битка, голът дойде твърде късно, за да промени изхода на двубоя. Двете попадения на Ерлинг Холанд преди това вече бяха осигурили добър аванс на Норвегия.

Иначе Ней се сдърпа и с капитана на северняците Мартин Йодегор.

Загубата отбеляза и края на една ера за бразилския футбол. След мача Неймар обяви оттеглянето си от националния отбор, слагайки край на кариера, започнала на 10 август 2010 г., когато той дебютира за Бразилия срещу САЩ на стадион „МетЛайф“. „Опитах“, каза Неймар. „Започна тук, на стадион „МетЛайф“, и приключи тук. Сега всичко свърши.“

Измъчван от упорита контузия в десния прасец, Неймар взе участие само в два от петте мача на Бразилия по време на турнира, като записа и кратко 15-минутно участие срещу Шотландия в груповата фаза. Въпреки че успя да се разпише в последния си мач за „селесао“, голът му беше просто утеха, докато Норвегия празнуваше една от най-великите победи в своята футболна история.

🔥Neymar told the Norwegian goalkeeper to choose a side, converted the penalty with ease and mocked him right in his face 😮‍💨🇧🇷 pic.twitter.com/P2KPxDhyiH — Sajid Akhtar (@SarjidAkhtar) July 6, 2026

Редактор "Екип на Петел",

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