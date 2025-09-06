Неймар получи над 1 милиард долара в завещание от непознат

Снимка: Кирил Венедиктов, Уикипедия

Богатството на бразилската футболна суперзвезда Неймар продължава да расте, независимо дали умишлено или не. Местни медии в страната съобщиха, че милиардер е завещал на бившия играч на Пари Сен Жермен и Барселона цялото си състояние, което се оценява на над 1 милиард долара.

„Бразилски милиардер, за когото се съобщава, че няма съпруга или деца, е оставил цялото си състояние на стойност над 1 милиард долара на Неймар в своето завещание. Документът е официално заверен в Порто Алегре пред свидетели на 12 юни. Местни източници твърдят, че мъжът се е възхищавал на връзката на Неймар с баща му, която му напомняла за собствения му покоен баща“, пише Complex, цитирани от Спортал.

Ситуацията е доста куриозна за Неймар, въпреки че е ясно, че той е един от най-богатите спортисти в света и не се нуждае от парите. Нападателят на Сантос не е бил предупреден за намерението на въпросния милиардер, с когото никога не се е срещал.

