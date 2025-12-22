Кадър Youtube

Нападателят на Сантос Неймар претърпя операция на коляното, съобщават от бразилския клуб в понеделник.

33-годишният бразилец игра се възстанови от контузия в края на сезона, като през ноември скъса менискус на лявото коляно. Сантос запази мястото си в бразилската Серия А за следващия сезон.

Тази сутрин Неймар се подложи на артроскопия. Операцията е била успешна и нападателят съвсем скоро ще започне възстановяването си.

Бившият играч на Барселона и Пари Сен Жермен е реализатор номер 1 на бразилския национален отбор със 79 попадения.

