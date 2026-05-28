реклама
theory test | btt //ads

Неймар пропуска първия мач на Световното

28.05.2026 / 22:34 0

Снимка: Кирил Венедиктов, Уикипедия 

Неймар ще трябва да се възстановява от поредната мускулна контузия, която получи, в следващите 2-3 седмици. Това разкри докторът на националния отбор на Бразилия Родриго Ласмар по време не пресконференция днес. Официалната диагноза е мускулна трамва от втора степен на прасеца на десния крак.

Всичко това означава, че Неймар със сигурност ще пропусне контролите с Панама и Египет, както най-вероятно и първия мач на Селесао от Световното първенство, който е срещу Мароко. Остава обаче въпросът колко голяма ще е ползата от него, в случай че пропусне цялата подготовка.

“Вчера Неймар направи всички медицински изследвания, които завършиха с ядрено-магнитен резонанс, който показа травма на прасеца от втора степен, а не просто оток. Очаква се след две или три седмици да бъде възстановен”, заяви Ласмар.

Вчера Неймар се появи за лагера на националния отбор на Бразилия като истинска звезда - с хеликоптер, пише Спортал.бг.

Все още не е ясно дали последната информация може да накара Карло Анчелоти да промени плановете си. Нападателят на Челси Жоао Педро остана извън състава, въпреки че направи добра кампания и беше избран за Играч на сезона на лондончани. Контузията на Наймар обаче може да се окаже неговият шанс все пак да играе на Мондиал 2026.

Добави Petel.bg в Google

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!

 

 


реклама
Коментари

Последни новини
реклама
Форум
реклама

реклама
 
Всички права запазени © 2011 - 2026 Petel.bg Изработка и техническа поддръжка Дот Медиа
затвори X
реклама