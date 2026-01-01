Неймар с нов договор със Сантос

Кадър Youtube

Нападателят на Сантос Неймар ще продължи да играе за клуба, пишат бразилските медии.

Според информациите, 33-годишният бразилски национал ще удължи договора си до края на 2026 г. , допълва БТА.

Неймар се завърна в Сантос през януари 2025 г. През сезон 2025 той изигра 28 мача във всички турнири, в които отбеляза 11 гола и направи четири асистенции. Нападателят преди това е играл за Ал-Хилал, ПСЖ и Барселона.

