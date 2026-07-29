Неймар се сбогува с националния тим на Бразилия

Снимка: Кирил Венедиктов, Уикипедия

Рекордьорът по голове за Бразилия Неймар потвърди, че повече няма да играе за националния отбор на страната си след края на Мондиал 2026. Това той направи при въпрос дали възнамерява да участва на следващото Световно първенство.

“Периодът ми в националния тим приключи. Вярвам, че написах история там и бях много щастлив. Изживях толкова много неща, дадох кръвта и живота си и винаги се борих за жълтата фланелка, но мисля, че вече не го искам”, заяви 34-годишният Неймар след снощната победа на клубния му тим Сантос с 4:2 над Универсидад Сентрал в Копа Судамерикана, пише Спортал.бг.

Нападателят е първи по голове в цялата история на “Селесао” със своите 80 попадения, както и втори по брой изиграни мачове - 130. Той дебютира за Бразилия на едва 18 години през 2010-а, като игра на четири поредни Световни първенства и в три издания на Копа Америка. Бившата звезда на Барселона и Пари Сен Жермен така и не триумфира в нито един от двата турнира, но за сметка на това спечели Купата на конфедерациите през 2013-а и златен медал от Олимпиадата в Рио де Жанейро през 2016-а.

Редактор "Екип на Петел",

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