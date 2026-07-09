Неймар спира с футбола

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Неймар обмисля оттегляне от футболния терен, гръмнаха немалко бразилски издания.34-годишният ас и „селесао“ се провалиха на Мондиал 2026, отпадайки от Норвегия на осминафиналите. Заради проблем с контузия Неймар игра по-малко от 45 минути на Световното.

След краха той обяви, че прекратява кариерата си в националния отбор незабавно.

Сега медиите в родината му твърдят, че нещата са много по-сериозни. Неймар умува да сложи край на кариерата си като футболист, пише Блиц.

Креативният футболист има договор със Сантос до края на календарната 2026 г., но може да го прекрати преждевременно.

Редактор "Екип на Петел",

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