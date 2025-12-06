Нейнски: Държавата не функционира, протестиращите искат работеща система и европейска държава

Кадър Нова нюз

Протестите през 1997 година поставиха началото на промяната на геополитическият път на България. Те целяха смяна на комунистическата система. Протестите днес искат системата, в която живеем, да заработи. България е член на ЕС, на НАТО, ще стане член на еврозоната, но системата буксува. Има и усещането, че се намираме в нелегитимна среда – нелегитимни институции, избори. Държавата не функционира и това изведе много хора на улицата. Това каза бившият външен министър Надежда Нейнски в ефира на „Офанзива с Любо Огнянов”.

Според нея младото поколение, което е на протестите, иска да достойна България. „Те, младите, се отличават с родолюбието, искат да видят европейска, модерна, развиваща се и законова България”, каза още тя.

Нейнски каза, че евроскептичните формации се дължат на сложните геополитически отношения. „Ние смятахме, че България няма как да се отклони от геополитическия си избор. Но се вижда как в световен мащаб има опит за промяна на международния световен ред, такъв, какъвто беше създаден след Втората световна война”, каза още тя.

Според нея има опити протестът да се употреби за смяна на системата – нещо, което младите хора не искат.

Нейнски коментира още действията и думите на Румен Радев. Според нея те са ясни – „съобразяване с руския мир”. Тя допълни обаче, че новият лайтмотив е „не му е сега времето” по отношение на европейските политики.

Войната в Украйна

Според бившия външен министър войната в Украйна доказа, че Русия няма способността да се справи със страната, което се доказва от първоначалните заявки на Путин, че ще победи за няколко дни. Тя допълни още, че „Украйна се бори за своята територия, нация, за своите деца, а когато се бори за своето съществуване, един народ може да покаже истински героизъм”.

