Нейнски: Европа и Украйна се защитават, а Русия води война, която не може да спечели вече 5 години

Снимка: Булфото

Много малко знаем за случилото се по време на разговорите на Румен Радев в Брюксел, но ми направи впечатление, че Европа вкарва новия премиер в диалог, за да види какъв ще бъде той. Това коментира пред бТВ Надежда Нейнски, бивш външен министър.

"Посещенията очевидно са предимно протоколни, въпреки че два резултата ми направиха впечатление. Единият от срещата с Марк Рюте, откъдето разбираме, че Радев се е съгласил военните ни разходи да бъдат 5% от БНП. Вторият – от срещата с Фон дер Лайен, от която става ясно, че ще се размразят пари за реформи. Очакваме кабинетът да осъществи дългоочакваните реформи, след като има пълно мнозинство. Всички трябва да подкрепят реформите, защото част от тях не са популярни", каза още тя.

На въпрос подготвя ли се Европа да разговаря с Русия, тя отбеляза: „Европа е готова да преговаря с Русия, но не за капитулация на Украйна, а да покаже единството си в подкрепа на териториалната цялост и суверенитета на Украйна, която иска да стане член на ЕС. Русия отказва примирие – няма как да се започнат преговори, без да спрат военните действия.“

„Европа не води война срещу Русия. Тезата, че Европа не може да спечели конвенционална война срещу Русия, не е уместна. Европа и Украйна се защитават, докато Русия води конвенционална война срещу Украйна и не може да я спечели вече пет години“, напомни Нейнски.

Категорична е, че България може да се защити, ако е част от онези, които искат да има правила, пише novini.bg.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!