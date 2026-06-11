Нейнски: Избирателите на Радев очакват сдобряване с Русия

Стопкадър Ютуб, Дарик

Правителството на Румен Радев се опитва да балансира между европейските партньори и антивоенния вот у нас, но избирателите му очакват реално сдобряване с Русия. Това заяви бившият външен министър Надежда Нейнски в предаването „Денят на Дарик“.

По думите ѝ смесените изказвания на управляващите не са самоцелни, а целят да представят едно лице в България и съвсем различно пред международните съюзници. Според нея спускането на бариерата пред военната помощ за Украйна обслужва желанието на Радев и неговата политическа формация да консолидират вота на хората, които настояват за мир, макар подходите за постигането му да остават спорни.

Надежда Нейнски коментира официалното изявление на военния министър Димитър Стоянов, според което страната ни спира да предоставя оръжие на Украйна. Тя подчерта, че София никога не е изнасяла въоръжение директно, а това е ставало чрез посредничеството на други държави и след съответните решения на парламента.

Дипломатът обясни, че българският военнопромишлен комплекс произвежда продукция по руски стандарти, а досегашните 13 пакета помощ не са били безвъзмездни, а са финансирани изцяло чрез европейска програма. Тя изрази опасение, че евентуалното спиране на тези процеси ще остави стотици семейства без доходи, освен ако кабинетът не планира да изнася продукция директно за Руската федерация, пише dunavmost.com.

Бившият външен министър припомни, че за Кремъл България остава в списъка на вражеските държави, а руският посланик си позволява да поставя условия за характера на вътрешната ни политика. Според нея нормализиране на диалога може да има едва след като Русия прекрати военните действия и изпълни изискванията за справедлив мир.

Надежда Нейнски изрази загриженост и от факта, че към момента България няма свой посланик във Вашингтон, което според нея сваля дипломатическото ниво. Тя определи като уместен ход решението на САЩ да изпратят у нас Дъг Холдър, който е сочен за приближен до Доналд Тръмп, но разкритикува опита на българските управляващи да обвържат отпадането на американските визи със съюзническите ангажименти за самолетите-цистерни.

Дипломатът допълни, че премиерът Радев избягва ясни коментари за финансовите загуби, които страната ни търпи по договора с компанията „Боташ“, като практиката на правителството показва, че за важните договорености българското общество научава предимно от чужди източници.

Редактор "Екип на Петел",

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