Нейнски: Израел е готов да съдейства за завръщането на български граждани
Снимка Булфото
Министърът на външните работи обяви какво се случва с българите в Израел.
Израелското правителство, ръководено от Бенямин Нетаняху, има готовност да съдейства за завръщането на българските граждани, краткосрочно пребиваващи в Еврейската държава.
Това съобщи служебният министър на външните работи Надежда Нейнски, която е разговаряла по телефона с израелския си колега Гидеон Саар.
По време на разговора бе направен анализ на актуалната ситуация в региона на Близкия изток, като министър Саар увери първия ни дипломат, че израелското правителство има готовност да съдейства при необходимост от завръщането в България на краткосрочно пребиваващи български граждани, съобщиха от МВнР, цитирано от novini.bg.
