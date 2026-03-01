реклама

Нейнски: Израел е готов да съдейства за завръщането на български граждани

01.03.2026 / 15:44 1

Снимка Булфото

Министърът на външните работи обяви какво се случва с българите в Израел.

Израелското правителство, ръководено от Бенямин Нетаняху, има готовност да съдейства за завръщането на българските граждани, краткосрочно пребиваващи в Еврейската държава.

Това съобщи служебният министър на външните работи Надежда Нейнски, която е разговаряла по телефона с израелския си колега Гидеон Саар.

По време на разговора бе направен анализ на актуалната ситуация в региона на Близкия изток, като министър Саар увери първия ни дипломат, че израелското правителство има готовност да съдейства при необходимост от завръщането в България на краткосрочно пребиваващи български граждани, съобщиха от МВнР, цитирано от novini.bg.

Коментари
Коментирай чрез Facebook
2
0
kris (преди 1 час)
Рейтинг: 578276 | Одобрение: 110636
Там са си добре еврейчетата....Ко търсиха там досега ??
Аз мога! Трудно е да съм съвършен, но ми се налага!

