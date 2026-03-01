Нейнски: Израел е готов да съдейства за завръщането на български граждани

Снимка Булфото

Министърът на външните работи обяви какво се случва с българите в Израел.

Израелското правителство, ръководено от Бенямин Нетаняху, има готовност да съдейства за завръщането на българските граждани, краткосрочно пребиваващи в Еврейската държава.

Това съобщи служебният министър на външните работи Надежда Нейнски, която е разговаряла по телефона с израелския си колега Гидеон Саар.

По време на разговора бе направен анализ на актуалната ситуация в региона на Близкия изток, като министър Саар увери първия ни дипломат, че израелското правителство има готовност да съдейства при необходимост от завръщането в България на краткосрочно пребиваващи български граждани, съобщиха от МВнР, цитирано от novini.bg.

