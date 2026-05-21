Нейнски: Радев вече говори друго за американските самолети и за Украйна

Кадър бТВ

Бивш външен министър обяви, че Румен Радев е променил отношението си спрямо Украйна, след като е станал премиер.

Направи ми впечатление, че нито Министерството на външните работи, нито от американското посолство не излезе информация по темата. Това говори, че или разговорите са били секретни, или има нещо друго – нещата не са точно така, както изглеждат. В България политиците говорят едно, а в чужбина друго. Това каза в предаването "Лице в лице" по БТВ бившият служебен министър на външните работи Надежда Нейнски във връзка с думите на премиера Румен Радев, че е поставил пред президента на САЩ Доналд Тръмп въпроса за отпадането на визите за български граждани, като е поискал темата да бъде разгледана в спешен порядък.

Спомняме си, че в България имаше истерия за тези самолети цистерни – президентът Радев наричаше служебното правителство войнолюбци, но след изборите наративът се промени – споразумението с Украйна вече не е проблем, обсъжда се и удължаване на престоя на самолетите цистерни. За хората е много важно това, което говориш преди изборите, и това, което говориш след изборите да е едно и също, в противен случай започват да се пораждат съмнения за твоята почтеност, заяви Нейнски.

За мен е важен въпросът къде е мястото на България в Европейския съюз. Направи ми впечатление, че първото посещение на премиера Радев беше в Германия, а практиката е то да е в Брюксел. За мен той иска да направи акцент, че държи повече на развиването на двустранните отношения. За мен остава важен въпросът дали това разширяващо се партньорство стъпва на общи оценки за геополитическата ситуация, като например войната в Украйна. Защото за Германия Русия е най-голямата заплаха за Европа. Неслучайно Германия взе много сериозни мерки за укрепване на своята сигурност, включително и много предприятия преминаха на военен режим, посочи бившият външен министър, пише novini.bg.

Така че остават много неизвестни дали с новото управление България остава коректен и предсказуем партньор в Европейския съюз. Интересът на САЩ и на Русия да разбият Европейския съюз е разбираем – защото им е конкурент, но не разбирам какъв е интересът на България в това отношение, като една сравнително малка страна. В този смисъл аз не приемам България да се превърне в Троянския кон в Европейския съюз, защото ще загуби много повече, отколкото ще спечели, подчерта Надежда Нейнски.

Тя отбеляза, че България има интерес Северна Македония да стане член на Европейския съюз, но само при изпълняване на условието за спазване правата на българската общност.

Смятам, че с действията си македонските политици губят времето на македонския народ, тъй като той иска да се присъедини към ЕС, коментира Нейнски.

