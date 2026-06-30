Нейнски: Русия смята, че ѝ се полага да управлява православния свят

Кадър Нова Нюз, архив

Остана усещане за нелепото свързване на изтеглянето на самолетите с нуждата за отпадане на визите за САЩ. Никой не разбра каква е връзката между двете, освен че е опит за сделка. Ами ако американците бяха свалили визите, щяха ли да останат самолетите и какво става с идеята за обвързване с войната? Това попита в ефира на БНТ бившият външен министър Надежда Нейнски.

„Самолетите цистерни бяха тук по силата на споразумение със САЩ – България никога не е оспорвала съюзническите си ангажименти. Беше ясно казано, че България не участва във войната на САЩ с Иран“, подчерта тя.

Обърна внимание, че срещата в Анкара ще бъде много важна:

„Ще бъдат обсъждани исканите от САЩ 5% от БВП за въоръжение. Очаква се препотвърждение за подкрепата за Украйна. Ще се обсъди и политиката в Черноморския район. Ще се обсъди и ролята на европейските партньори в НАТО. Европа преживява стратегическо събуждане – дълго вярваше, че може да има просперитет без военни ангажименти, но вече се разработва т.нар. голяма стратегия за сигурност. Европа е желан партньор“, категорична е тя.

Тя коментира и санкциите срещу руския патриарх Кирил, пише факти.бг.

„Русия отдавна се изживява за третия Рим и смята, че ѝ се полага да управлява православния свят. Затова толкова тежко понесе независимостта на украинската църква от Вселенския патриарх. Руската църква винаги е била управлявана от държавата Русия. Не е тайна за никого, че руският патриарх е политически инструмент. Неразбираемо е за мен като православна християнка как може духовно лице да защитава агресорска политика срещу друга православна държава“, обърна внимание Нейнски.

„Санкциите срещу патриарх Кирил са индивидуални, не са срещу имоти на руската църква. Патриархът обещава небесно царство на войниците, които избиват украински войници“, припомни тя.

Редактор "Екип на Петел",

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