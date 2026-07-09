Нейнски: Всички врачки, които очакваха разрив между Съединените щати и Европа – той не се случи

кадър: бТВ

Срещата на НАТО в Анкара беше тест за адаптацията на Алианса към новите условия и показа единството между Съединените щати и европейските партньори. Това коментира в „Тази сутрин“ бившият външен министър и бивш посланик на България в Турция Надежда Нейнски.

По думите ѝ форумът е бил изключително прагматичен, което намира отражение и в кратката заключителна декларация.

„Обикновено срещите завършват с много думи и много послания. Сега декларацията е буквално в няколко реда, но тези редове са изключително важни“, заяви тя.

Сред основните послания Нейнски открои ангажимента към член 5 от Северноатлантическия договор, връзката между сигурността на Украйна и тази на Алианса, както и позицията спрямо Иран.

„Много ясно и категорично беше казано, че няма да бъде допуснато Иран да има ядрено оръжие, както и да затвори Ормузкия проток“, посочи тя.

Според Надежда Нейнски централната тема на форума е била адаптацията на НАТО към променената среда за сигурност.

„Всички врачки, които очакваха разрив между Съединените щати и Европа – той не се случи“, коментира бившият външен министър.

По думите ѝ европейските държави вече ясно осъзнават, че независимо кой управлява в Белия дом, Европа трябва да увеличи своята ангажираност към сигурността и възпиращите способности на Алианса.

Нейнски подчерта и решението за увеличаване на разходите за отбрана, както и позицията, че Русия остава най-голямата заплаха за евроатлантическата сигурност и стабилност.

Бившият външен министър коментира и политическия дебат в България около увеличаването на средствата за отбрана.

„Много ясно стана, че това не е подготовка за война, а компенсиране на изоставането на Европа по отношение на мерките за отбрана и възпиране на възможни заплахи“, заяви тя.



Според Нейнски възпирането на Русия може да бъде постигнато само чрез по-добре въоръжена Европа.



„Съединените щати и Европа трябва да инвестират в своите отбранителни способности, за да може да се постигне ефектът на сдържането на Русия“, каза тя.



По думите ѝ инвестициите в сигурността на Украйна са инвестиции и в сигурността на самия НАТО.



„Ако не помагаме на Украйна да се справи в тази война, заплахата за източния фланг нараства и тогава това е пряка заплаха към НАТО“, предупреди Нейнски.



Конкретни решения за Украйна



По време на форума са били договорени конкретни мерки за подкрепа на Украйна, посочи бившият външен министър.



Сред тях са оръжейни сделки за десетки милиарди и финансова помощ за Киев.



„Договори се помощ за Украйна в рамките на 70 милиарда за тази година. Стана ясно, че и за следващата година най-малко толкова ще бъдат отделени. Не знам дали българският премиер е споделил страховете си пред своите съюзници, но стана ясно, че е подкрепил декларацията, което е добра новина“, заяви Нейнски.



Ще наложи ли България вето на новия пакет санкции?



Надежда Нейнски коментира и позицията на България по отношение на санкциите срещу Русия.



Според нея налагането на вето върху следващ пакет санкции няма да бъде на дневен ред, независимо от политическите послания в страната.

„Като военен Румен Радев си дава сметка за ангажиментите, които България има в рамките на НАТО и Европейския съюз“, посочи тя.

Нейнски подчерта, че тези ангажименти трябва да бъдат разглеждани като инвестиция в националната сигурност на България.

„Всичко различно от това би поставило страната ни не просто в сивата зона, а би я изправило пред големи заплахи“, предупреди бившият външен министър.

Нейнски коментира и искането руският патриарх Кирил да бъде изваден от санкционните списъци.

„Аз лично не виждам как интересите на руския патриарх Кирил са свързани с българските национални интереси“, заяви Нейнски.

Тя припомни, че санкциите срещу него са в лично качество, а не като глава на Руската православна църква.

„Той си позволява да излиза отвъд своята роля на духовно лице, като прави политически констатации и призовава за братоубийствена война срещу други християни“, каза тя.

„Енергетиката винаги е била инструмент за натиск на Русия“

По отношение на санкциите срещу представители на руския енергиен сектор Нейнски припомни, че Москва многократно е използвала енергийната зависимост като инструмент за политически натиск.

„Била съм част от правителство, което беше буквално шантажирано от руската страна да не кандидатства за членство в НАТО“, заяви тя.

По думите ѝ тогава България е била над 90% енергийно зависима от Русия.

„Енергетиката за Русия винаги е била инструмент за натиск върху непослушните“, коментира Нейнски.

„Европа може да преговаря само от позицията на силата“

Според Надежда Нейнски дипломатическите усилия за прекратяване на войната в Украйна трябва да продължат, но Европа трябва да бъде в силна позиция.

„Никой не е против дипломатическите усилия. Само че Европа може да преговаря успешно единствено и само от позицията на силата“, заяви тя.

По думите ѝ Русия не показва склонност да седне на масата за преговори и продължава да преследва стратегическите си цели.

Нейнски посочи, че Москва е изправена и пред въпроса за нова мобилизация заради недостига на жива сила на фронта.

„Единствено чрез сила Русия може да бъде принудена да седне на масата за преговори. Това по никакъв начин не изключва стремежа към дипломатически усилия“, подчерта тя.

Надежда Нейнски коментира и договореното замразяване на споразумението между България и турската енергийна компания „Боташ“.

Според нея все още има много неизвестни около постигнатите договорености.

„За нас основната новина беше, че договорът е замразен. Никъде обаче в турската преса това нещо не се коментира“, заяви тя.

Нейнски припомни, че Турция от години се стреми да се превърне в регионален енергиен хъб.

Тя подчерта, че от 2028 г. се очаква прекратяване на доставките на руски енергийни източници в Европа и всяко бъдещо споразумение трябва да бъде съобразено с европейското право и санкциите срещу Русия.

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