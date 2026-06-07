Незаконната ограда на строежа в Баба Алино е премахната през нощта

кадър: БНТ

Оградата около строежа на украинската корпорация КУБ в местността Баба Алино край Варна е била премахната часове преди изтичането на срока, даден от Регионалната дирекция по горите. Това установи проверка на място, въпреки че до късно снощи съоръжението все още е било на мястото си.

Става въпрос за ограждение, което не обхваща вече изграденото жилищно селище, а друг луксозен комплекс, който в момента се строи от същата компания. Премахнати са виниловите платна, монтирани върху метални рамки, които скриваха строителната площадка от външен поглед, предава БНТ.

След премахването на винила се вижда, че строежът е в доста напреднала фаза.

По-рано днес на място се очакваше да пристигнат министърът на земеделието и храните Пламен Абровски и изпълнителният директор на Изпълнителната агенция по горите инж. Стоян Тошев. Предвиждаше се, ако оградата не бъде премахната доброволно, Регионалната дирекция по горите да пристъпи към принудителното ѝ отстраняване.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!