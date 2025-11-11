Незаконната сеч на девствени гори в Румъния: Здрави дървета стават "мъртви" на хартия

Снимка Пиксабей

Сателитни снимки на подозрителни промени в горските масиви на Южните Карпати откриха лесовъдът Дан Турига и биологът Йон Холбан.

Те предполагат, че става въпрос за незаконна сеч.

Все още има огромни девствени гори в Румъния, които поглъщат въглеродния двуокис и допринасят значително за борбата срещу климатичните промени.

Смята се, че смесените гори са гигантски резервоари на въглероден двуокис, но са застрашени, защото близо една трета от тях междувременно е изсечена.

Как процедира престъпната схема

Дърветата се обявяват за увредени, изсъхнали или мъртви, за да бъдат отсечени. Всъщност обаче това е претекст за отсичането на милиони кубически метри здрава зелена дървесина, обясни лесовъдът Турига, цитиран от България он ер.

Една част от тази дървесина се използва за местно потребление, а останалата се продава с печалба в страни от ЕС, тъй като там търсенето нараства едновременно с развитието на индустрията с биомаса.

Замесени ли са държавни органи

Случаи на незаконна сеч разкрива неправителствената организация "Agent Green", за която работят Турига и Холбан, според които здрави дървета се обявяват за изсъхнали, или пък се фалшифицират документи.

Той говори за "мафията на зелените якички". Той има предвид, че и държавни органи са замесени в тези незаконни практики, предаде DW.

"Организираната престъпност се страхува най-силно от това истината да не излезе наяве. А тези хора нито забравят, нито прощават. Те продължават да ме търсят", казва Габриел Паун - техен колега от същата неправителствена организация.

