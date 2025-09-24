Пекселс

Над половин година по-късно незаконната търговия с лекарства в онлайн пространството продължава. Нерегламентирани сайтове и лица продават фалшиви лекарствени продукти - с неясен произход, съдържание и съхранение. Агенцията по лекарствата сигнализира за ръст на такива продажби. Предлагат се ботулинов токсин и инжекции за отслабване на атрактивни цени. Някои от търговците в интернет твърдят, че са медицински лица, други, че са поръчали медикаментите от доверени лица. Важно е да се знае, че лекарствата за отслабване се изписват само от лекар и по негова преценка.

Само чрез едно обаждане в интернет може да се закупят инжекции, за които в обявата се твърди, че са за отслабване и при това без рецепта. Продавачът посочва, че в медикамента няма нищо вредно и обяснява как се прилага той.

Сред онлайн обявите откриваме и ботулинов токсин. Продавачът твърди, че с него се премахват бръчки. Посочва дори, че е медицинско лице, но има голямо количество от продукта, няма да му е необходим и затова го предлага на пазара. Твърди, че е безопасен и купен от медицински сайт.

Но това, което изглежда като лесно решение, може да доведе до тежки последствия. Съдържанието е неизвестно, а съхранението – често неправилно, казват лекари

„Може да има алергични реакции и непоносимост. Всеки един медикамент може да има странични реакции, които да увредят бъбреците, черния дроб и други органи”, посочва специалистът по хранене и диетика доц. д-р Росица Попова.

Желанието за бърз ефект кара хората да посягат към опасни препарати, но затлъстяването е заболяване, което се лекува под наблюдението на специалист и с промяна в начина на живот.

Необходима е устойчива промяна в начина на живот - здравословно хранене и физическата активност, казват лекарите.

Фармацевтите са категорични – всяка покупка извън аптеката е риск за здравето.

„В аптеките съществува и системата за верификация, която гарантира произхода на всяка опаковка - всяка една, а не е на конкретната партида. Дори в аптеката, по някаква причина, да попаднала опаковка, която е фалшива, или не отговаря на изискванията на системата, тя моментално се хваща и се връща за разследване от ИАЛ как е попаднала в мрежата”, обяснява фармацевтът Стефан Минков.

От ИАЛ потвърждават – сигналите за фалшиви обяви в мрежата растат

„Незаконните дейности, свързани с производство, съхранение, разпространение на лекарствени продукти, не са инкриминирани. Всяко незаконно действие нарушения, а не престъпление”, посочва изпълнителният директор на Изпълнителна агенция по лекарствата Богдан Кирилов.

Фармацевтите предупреждават, че хората не трябва да се подлъгват по лесната достъпност на медикамента и ниските цени. Те посочват, че такива дейности са незаконни.

„Хората следва да влязат на интернет страницата на Агенцията и да проверят дали конкретния сайт, в който се предлага даден продукт и те искат да го закупят, фигурира в списъка на лицата, които са получили разрешение за извършване на такъв тип дейност. Ако не фигурира в този списък - категорично това е незаконно дейност”, посочва Кирилов.

♦ Единственият легален начин в интернет да се предлагат лекарствени продукти са само такива, които не са по лекарско предписание и от сайтовете на лицензирани аптеки.

