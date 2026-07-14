Незакрепени парапети се люлеят от вятъра по мост над АМ "Тракия", мантинелите са оставени без болт
Кадър бТВ
Голяма опасност дебне шофьорите, след като се появиха съмнения за некачествен ремонт на мост над магистрала „Тракия“ - незакрепени парапети се люлеят от вятъра, а мантинелите са оставени без болт. Областният управител на Ямбол Георги Чалъков съобщи, че е видял съществени нарушения по мантинелите.
Проверката е направена на място вчера (13 юли) в присъствие на директора на Областното пътно управление, пише btvnovinite.bg.
Липсват укрепващи връзки на мантинелите, има изкривени предпазни съоръжения, които спешно трябва да бъдат коригирани, е становището на областния управител.
Трафикът през надлеза е интензивен, включително и от товарни камиони.
„След ремонта преди самите строителни работи са демонтирани крепежните елементи на част от парапетите в началото и в края на моста, плюс мантинелите. И след самия ремонт те не бяха възстановени. Тоест, имаше самите парапети и мантинели не бяха закрепени трайно за настилката там, където е бил обект на ремонта“, обясни пред бТВ Георги Чалъков, областен управител на Ямбол.
„Според нас е опасно, защото при един пътен инцидент това съоръжение де факто не отговаря на стандартите.“, каза още той.
Надлезът е на 299 км от магистралата. На много места мантинелите нямат болтове. Парапетите също не са захванати с болтове и се люлеят дори от вятъра. Очакваме отговор от пътната агенция защо мантинелите са оставени в такъв вид.Източник: https://btvnovinite.bg/bulgaria/nerednosti-po-most-nad-magistrala-trakija-nezakrepeni-parapeti-se-ljulejat-ot-vjatara-mantinelite-ostaveni-bez-boltove.html?campaignsrc=clipboard
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