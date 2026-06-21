Незапомнена суша в Родопите: 4 хиляди декара ели са изсъхнали

Кадър БТВ

Над 4 хиляди декара с ела са засегнати тази пролет в горите около Смолян. Тревожните сигнали са за изсъхване на традиционен дървесен вид в Родопите.

Тази година елата видимо съхне. Все повече кафяво-червени оттенъци се появяват по склоновете с иглолистни дървета около Смолян. Красивата на вид мозайка в пейзажа обаче се оказва опустошителна за гората, предаде БТВ

„Наблюдаваме съхнене на елата. Тези, които са пострадали, са с кафяв и яркочервен цвят“, сподели инж. Димо Янчев, директор на ДГС – Смолян.

Причината е климатична.

„Лятото на 2025 г. е едно от най-сухите лета. Имаме изменение на нормите на годишната температура с близо 1,2 градуса по Целзий“, посочи инж. Пенчо Дерменджиев, директор на Лесозащитна станция – Пловдив.

„Отслабналото физически дърво предразполага към заселването на стъблени вредители и патогени. При нашата проверка открихме основно три стъблени вредителя – два елови корояда и една синя бронзовка. За съжаление, веднъж изсъхнало, не може да се възстанови“, посочи той.

Лесовъди извършват оглед в еловите гори край пътя за село Мугла, за да установят размера на бедствието. Теренът е изключително труден.

„Теренът е изключително стръмен. Почвата е изключително бедна. Почти няма такава – дърветата се намират върху самите скали. Болните дървета са на места, където почвата е изключително бедна – скалистите“, обясни инж. Кадир Кропов, старши лесничей в ДГС – Смолян.

Има само два начина за въздействие на вредителите – бързо премахване на поразените дървета или поставянето на феромонни капани. И в двата случая от лесовъдите се изисква почти невъзможното.

„Трябва да се проведат необходимите санитарни мероприятия – отсичането на тези болни дървета, които създават предпоставка за намножаване на насекомите вредители. Но теренът е изключително труден и сложен. Може би ще останат площи, които ще са неотсечени, неусвоени, с невъзможен достъп“, сподели инж. Янчев.

„Трябва да се реагира бързо. След като дървото е умряло, а насекомите вредители са изяли ликото му и вече са приключили своя процес на размножение, тогава дори трябва да го изнесем от гората“, посочи той.

„Сухите дървета са предпоставка за горски пожари. Затова колегите, аз смятам, че навсякъде, където могат, трябва да ги изнасят извън горските територии“, обясни инж. Дерменджиев.

Тази пролет има обилни валежи, но водата се оттича в деретата. За да оцелее елата по върхарите, е нужен сняг, а той почти не се е задържал тази година.

„От тези 4 хил. декара близо 3 хил. са със съхнене между 1 и 5%. И 900 декара са между 10 и 15%“, посочи инж. Дерменджиев.

Размерът на съхненето все още е далеч от масов, какъвто е бил преди 40 години.

„Единият пик на съхнене на елата е 1987-1988 година. Тогава достигат 71 хил. декара“, каза инж. Дерменджиев.

Добрата новина засега е, че за разлика от 80-те години, в момента не се наблюдава изсъхване на млади дръвчета и подрастъци.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!