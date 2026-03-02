Незначителен ръст на жалбите и сигналите с въвеждане на еврото отчитат във Варненско

Областна администрация - Варна

От областния координационен център – Варна обобщават информацията, постъпила от институциите, които провеждат механизма за наблюдение и контрол във връзка с въвеждане на еврото.

Според данните Комисията за защита на потребителите отчита известен ръст на постъпилите жалби и сигнали в сравнение с предходната седмица. Броят им за е 85 или с 9 повече.

11 от тях са препратени по компетентност към други държавни органи;

67 са обектите, които са били проверени в рамките на изминалата седмица, а по всички жалби и сигнали се предприемат контролни действия,

Жалбите за завишени цени остават като тенденция,

Има 12 жалби, които касаят междуфирмени и гражданско правни отношения,

Като неоснователни са били определени 13 от сигналите,

169 потребители, подали сигнали и жалби са получили отговор от КЗП.

В областния координационен център не са постъпили данни от Териториална дирекция на НАП – Варна, която извършва проверки на територията областите Шумен, Търговище, Силистра, Добрич, Русе, Разград и Варна, се посочва още в отчета.

През последните две седмици в ОД на МВР – Варна са постъпили два сигнала за опит за разпространение на неистински банкноти, едната с номинал 200 евро, а втората с номинал 100 евро, която се е оказала реквизитна банкнота.

В ОДБХ – Варна и в ТД Митница Варна не са постъпвали и не са били регистрирани сигнали за нарушения по въвеждане на еврото на територията на област Варна.

През отчетния период няма сигнали за нарушения и в 12-те общини на област Варна, където има създадена организация и упълномощени служители за приемане на жалби и сигнали, свързани с приемане на еврото.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!