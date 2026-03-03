Ниагарският водопат грейна в бяло, зелено, червено
Кадър Фб, Г. Костов
Ниагарският водопад отново грейна в цветовете на българския трибагреник
Националният празник – 3 март беше отбелязан извън пределите на България, предаде БНТ
За пета поредна година Ниагарският водопад беше осветен за 15 минути в цветовете на българския национален флаг. Това се случва със съдействието на американските и канадските местни власти.
Шоуто беше тази сутрин в 5:00 часа българско време (22:00 часа местно време). Така българската общност в Канада отбеляза Националния празник.
Сънародниците ни в Ню Йорк пък организираха церемония по вдигане на българското знаме в Манхатън. А Дайчово хоро изпълниха ученички от българското училище "Христо Ботев".
