Ниагарският водопат грейна в бяло, зелено, червено

Ниагарският водопад отново грейна в цветовете на българския трибагреник

Националният празник – 3 март беше отбелязан извън пределите на България, предаде БНТ

За пета поредна година Ниагарският водопад беше осветен за 15 минути в цветовете на българския национален флаг. Това се случва със съдействието на американските и канадските местни власти.

Шоуто беше тази сутрин в 5:00 часа българско време (22:00 часа местно време). Така българската общност в Канада отбеляза Националния празник.

Сънародниците ни в Ню Йорк пък организираха церемония по вдигане на българското знаме в Манхатън. А Дайчово хоро изпълниха ученички от българското училище "Христо Ботев".

